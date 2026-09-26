Celebran el XXXI Encuentro Internacional de Escritores en NL

Por primera vez en su historia, el encuentro literario tiene como sede principal la Casa de la Cultura de Nuevo León, ubicada en el centro de Monterrey

Con un enfoque centrado en la literatura infantil y juvenil y una mirada especial hacia el continente asiático, quedó inaugurado el XXXI Encuentro Internacional de Escritores. Infancia, juventud y Asia, certamen organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado.

Por primera vez en su historia, el encuentro tiene como sede principal la Casa de la Cultura de Nuevo León. Durante el acto inaugural, Alejandro Rodríguez, subsecretario de Participación y Diversidad Cultural, destacó la relevancia de este enfoque en el contexto actual.

«Esta propuesta apuesta por el reconocimiento de la infancia y los jóvenes como lectores y escritores; hoy más que nunca se necesita narrar historias a estos públicos para que ellos puedan construir las suyas, las cuales les permitirán habitar el mundo y dotarlo de sentido».

Por su parte, Pedro de Isla Martínez, director de la Casa de la Cultura de Nuevo León, resaltó el impacto directo en la comunidad estudiantil mediante visitas matutinas de los autores a planteles escolares. «Un encuentro de escritores sobre la infancia y la juventud que no abriera sus puertas a niñas, niños y jóvenes sería una contradicción», señaló.

En la ceremonia protocolaria también estuvieron presentes Genaro Saúl y Bruno Javier, vocales de la comunidad de Literatura de CONARTE.

Inicio de actividades y agenda

El programa arrancó con la Mesa 1, titulada Narrativa visual en Oriente y Occidente: cómic, novela gráfica, manga, anime, dibujos animados, con la participación de Hernán Gallo, Alejandra Gámez y Pau Masiques, bajo la moderación de Edna Prieto.

Las actividades del primer día concluyeron con una lectura de obra en voz de sus autores y una segunda mesa de debate.

La programación continuará este viernes 25 de septiembre en la Casa de la Cultura de Nuevo León y culminará el sábado 26 en las instalaciones de LABNL. Todas las mesas de diálogo, charlas y lecturas son de entrada libre para el público general.

A lo largo de 31 ediciones, el Encuentro Internacional de Escritores se ha consolidado como uno de los foros de reflexión y debate literario más longevos y constantes del país. Para consultar la cartelera completa, CONARTE puso a disposición su sitio web.