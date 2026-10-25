Celebran el Día Mundial de la Pasta y su origen histórico

Cada 25 de octubre se rinde homenaje a la pasta, un platillo versátil que surgió en China y se consolidó como ícono cultural en Italia.

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, con el cual se busca rendir homenaje a este platillo, uno de los alimentos más populares, versátiles y culturales del mundo.

“Más de 350 formas de hacer una pasta, porque cada uno decide qué ponerle, qué es lo que le gusta, ya sea pollito, camarón, le pueden poner hasta almeja”, señaló un especialista en gastronomía.

Este día se estableció conmemorando el primer Congreso Mundial de Pasta que tuvo lugar el 25 de octubre de 1995 en Roma, Italia.

Fue institucionalizado oficialmente en 1998 por la Organización Internacional de la Pasta (IPO) para destacar sus beneficios nutricionales, su papel en la dieta global y su valor cultural.

La casa de la pasta es Italia, país que encabeza la producción mundial con millones de toneladas y registra el consumo más alto del planeta, superando los 23 a 24 kilos anuales por persona.

“El origen de la pasta viene de China. Ellos suelen comer fideos más como tipo sopa, que es la más conocida, y es con el tiempo que fue llegando a Italia; en Italia tenían la harina y lo que era el huevo, y de ahí sale la base de la pasta. Nosotros, pues ya con el tiempo, vamos modificando recetas como todo mexicano y hacemos el espagueti en salsa de tomate, la verde o la de crema”, explicó el entrevistado.

La pasta es un alimento sencillo, rápido y versátil de preparar. Entre las variedades de origen italiano más populares en el gusto del público en Nuevo León destacan la carbonara y la maremonti.