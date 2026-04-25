Celebran Día de la Niñez en Parque Libertad con fiesta

El gobernador convivió con niñas y niños asistentes, además de destacar la importancia de brindar espacios seguros y recreativos para las familias

Decenas de familias se dieron cita en el Parque Libertad, ubicado en la colonia Valle Morelos, para participar en la celebración por el Día de la Niñez organizada por el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Participación Ciudadana.

Al evento acudió el gobernador Samuel García, acompañado por Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, así como autoridades estatales y representantes de distintas dependencias.

Durante su mensaje, Daniel Acosta agradeció al mandatario estatal por impulsar actividades en beneficio de la zona norte de Monterrey.

"Quiero agradecer al gobernador por confiar en la comunidad norte de Monterrey, ellos merecen este lugar hoy", expresó el funcionario.

Por su parte, el gobernador convivió con niñas y niños asistentes, además de destacar la importancia de brindar espacios seguros y recreativos para las familias.

"Hoy tenemos mucho deporte, diversión y seguridad, hoy vamos a celebrar a los niños y niñas", señaló Samuel García.

Asimismo, afirmó que el Parque Libertad representa parte de la estrategia estatal para fortalecer espacios públicos.

"Este parque es un ejemplo de lo que estamos haciendo por las niñas y niños, primer lugar en educación y hoy queremos ser primer lugar en parques", indicó.

El mandatario también adelantó que una de las áreas donde anteriormente operaba el penal del Topo Chico será transformada en una biblioteca, museo, área de computación para emprendedores y un espacio destinado a clases de zumba y bailoterapia para adultos.

Como parte de la celebración, se realizará una rifa de regalos para las niñas y niños asistentes.