Celebran Día de la Bandera en Explanada de los Héroes

Por: Olivia Martínez

24 Febrero 2026, 14:40

En el presidium estuvo el General Tomás Amador, comandante de la Séptima Zona Militar, así como el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores

Autoridades estatales y militares conmemoraron en Nuevo León el Día de la Bandera.

En una ceremonia cívica en la Explanada de los Héroes, el gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron los honores, ante alumnos de diversas escuelas de educación básica.

Además, acudieron diputados locales y alcaldes.

Izan bandera para conmemorar al lábaro patrio

Primero, se izó la bandera en señal de conmemoración nacional, hubo honores al lábaro patrio  y se realizó el abanderamiento escolar.

conmemora-samuel-garcia-dia-bandera.jpg

La Bandera de México es símbolo, junto al Escudo Nacional, de unidad y esperanza de una nación íntegra, independiente y soberana.

El evento se enlazó a la transmisión nacional de la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México .

El gobernador Samuel García hizo un llamado a todas las autoridades y a los ciudadanos a cerrar filas para seguir trabajando por Nuevo León y lograr que siga siendo número uno a nivel nacional en los indicadores.

Además, destacó que se ha logrado una reducción de los delitos en la entidad, de modo que, dijo, Nuevo León "es ejemplo y pilar” de la seguridad en el Noreste.

