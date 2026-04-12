Celebran décimo aniversario del Congreso Internacional Spa

El Congreso Internacional Spa, Médico y Micropigmentación, organizado por la Universidad Kirei, se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad

En el marco de su décimo aniversario, el Congreso Internacional Spa, Médico y Micropigmentación, organizado por la Universidad Kirei, se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad, reuniendo a especialistas nacionales e internacionales del sector.

Fundada en 1997, la institución tiene como objetivo formar a nivel medio superior profesionales íntegros, con capacidades científicas y técnicas que les permitan ofrecer servicios de calidad en la industria estética y de la salud.

Durante la ceremonia de apertura, estuvo presente la iniciadora del congreso, Susana Cabrera Tejada, quien destacó la evolución del evento a lo largo de los años.

“Hoy celebramos una historia de visión, valentía y evolución; 10 años atrás iniciamos con un sueño que hoy es una realidad que trasciende fronteras”, expresó.

Al evento también asistieron autoridades estatales, entre ellas el subsecretario de Desarrollo Económico, Carlos Serna, así como el presidente de Salud y Turismo Médico del estado, Ramiro Gutiérrez.

El congreso contó con la participación de jueces y speakers de talla mundial provenientes de países como Japón, Corea, Taiwán, Argentina, México, Rusia, Perú y Vietnam, quienes compartieron técnicas de actualización en estética facial y micropigmentación.

Además, se realizó la entrega de reconocimientos a los ponentes por su contribución en la difusión de conocimientos, en un evento que también incluyó un espectáculo como parte de la celebración.

Con este tipo de encuentros, organizadores del congreso aseguran que se busca potencializar la industria estética, promoviendo la profesionalización y el intercambio de experiencias a nivel internacional.