Celebran con carne asada y cabrito llegada del Año Nuevo

La llegada del nuevo año, fue de júbilo para las familias regiomontanas.

En diferentes puntos de la ciudad de Monterrey y la zona metropolitana, la familias despidieron el año 2025 de distintas formas.

Algunos frente a un asador otros en la cocina preparando la tradicional pierna de puerco.

Lo anterior fue captado por la cámara de Info Siete durante un recorrido por la ciudad.

Se observó a familias enteras quebrando la tradicional piñata, escuchando música, bailando o platicando.

Una celebración que inició desde la noche del último día del 2025 y que se extendió hasta entrada la mañana del día primero.