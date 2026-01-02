Celebran con carne asada y cabrito llegada del Año Nuevo

La llegada del nuevo año, fue de júbilo para las familias regiomontanas.
En diferentes puntos de la ciudad de Monterrey y la zona metropolitana, la familias despidieron el año 2025 de distintas formas.
Algunos frente a un asador otros en la cocina preparando la tradicional pierna de puerco.
Lo anterior fue captado por la cámara de Info Siete durante un recorrido por la ciudad.
Se observó a familias enteras quebrando la tradicional piñata, escuchando música, bailando o platicando.
Una celebración que inició desde la noche del último día del 2025 y que se extendió hasta entrada la mañana del día primero.