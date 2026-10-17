Celebran asamblea de la transformación dentro de Escobedo

Ante más de 1,500 personas, Felipe Canales llamó a consolidar los avances del municipio y respaldó la gestión del alcalde Andrés Mijes.

Al ritmo de batucadas y arropado por muestras de apoyo de la militancia, vecinos y simpatizantes se congregaron en un centro social próximo a la colonia Joyas de Anáhuac. En ese punto, y reuniendo a una multitud superior a los 1,500 asistentes, Felipe Canales lideró una Asamblea Informativa enfocada en la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Durante el desarrollo del encuentro político, el aspirante reconoció la gestión del alcalde Andrés Mijes, además de destacar el trabajo coordinado entre la ciudadanía, el sector empresarial, los servidores públicos y diversas organizaciones sociales, cuya labor conjunta ha propiciado importantes avances en materia de seguridad, inversión, empleo y bienestar en la demarcación.

"La transformación de Escobedo es una obra colectiva. Escobedo no necesita empezar de nuevo. Necesita seguir avanzando, apretar donde haga falta y hacer más duradera la Transformación". Canales enfatizó ante los presentes.

Asimismo, el político puntualizó que la estructura denominada como el "Equipo de la Transformación" tiene como propósito principal vigorizar las asambleas territoriales, integrar a las bases partidistas y salvaguardar los logros alcanzados por la comunidad mediante una activa labor política:

"Este equipo no nace para cuidar cargos. Nace para cuidar los avances de nuestra ciudad y el futuro de nuestras familias".

Respaldado por una trayectoria de más de tres décadas y media en el servicio público —de los cuales ha dedicado 17 años al municipio de Escobedo—, Canales recalcó que los pilares fundamentales para encabezar los trabajos de organización deben ser la honestidad, la cercanía con la gente y el cumplimiento puntual de los compromisos adquiridos.

La jornada partidista contó también con la participación de Luis Garza, quien se desempeña como maestro, exdirector de Activación Física y Deportes y exsecretario particular del alcalde Andrés Mijes, y que actualmente participa en el proceso interno para obtener la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el Distrito Federal 3.