Celebra UANL encuentro de evaluadores de la educación superior

Entre los principales resultados del encuentro estuvieron la elaboración de una relatoría general, la sistematización de aprendizajes y mejoras del REPEV

A fin de fortalecer una nueva cultura de evaluación en la educación superior, la Universidad Autónoma de Nuevo León albergó el Segundo Encuentro Nacional SEAES “Diálogos, aprendizajes y contribuciones de las y los pares del REPEV” en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

Durante los días 24 y 25 de agosto, especialistas y representantes de educación superior compartieron experiencias y reflexionaron sobre los avances, retos metodológicos y aspectos éticos de la evaluación diagnóstica y formativa.

Se contó con la presencia de directivos, entre ellos el rector de la UANL, Santos Guzmán López; el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia; la directora del SEAES, María José Rhi Sausi Garavito.

En su mensaje, Guzmán López subrayó que la evaluación de los programas educativos implica un proceso de aprendizaje que reconoce las realidades y desafíos particulares de cada institución. Destacó que mantener la calidad es un proceso permanente que exige revisión, autocrítica y capacidad para transformar los procesos que la institución puede mejorar.

El REPEV representa una pieza estratégica para consolidar una evaluación diagnóstica, formativa, contextualizada, participativa y orientada a la mejora continua. El encuentro permite fortalecer las capacidades de sus integrantes y generar propuestas para mejorar los procesos, instrumentos y mecanismos de acompañamiento del SEAES.

Entre los principales resultados del encuentro estuvieron la elaboración de una relatoría general, la sistematización de aprendizajes y propuestas de mejora del REPEV, así como insumos para fortalecer el Programa de Acompañamiento y Formación Continua para la Evaluación (PAFCE) durante el periodo 2026-2027.