Celebra UANL 93 años de historia y compromiso con la sociedad

La comunidad universitaria conmemoró un aniversario más, destacando su valiosa contribución al desarrollo educativo y científico.

La Universidad Autónoma de Nuevo León celebró 93 años de historia y de contribución al desarrollo educativo, científico, cultural y social de Nuevo León y México.

Los festejos se realizaron en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario, donde el rector Santos Guzmán López encabezó el acto conmemorativo acompañado por exrectores, directores, estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores y representantes sindicales.

Durante su mensaje, el rector destacó que los 93 años de la institución representan el trabajo de generaciones de universitarios que han contribuido a construir y consolidar a la UANL.

Señaló que la autonomía universitaria permite desarrollar con libertad y responsabilidad sus funciones de formación, generación de conocimiento, preservación de la cultura y vinculación con la sociedad.

Guzmán López también habló sobre los retos que enfrentan las nuevas generaciones ante la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y los desafíos sociales y ambientales.

Subrayó que la formación universitaria debe ir más allá de preparar a los estudiantes para el mercado laboral, al incluir pensamiento crítico, ética, sensibilidad humana y compromiso con la comunidad.

La celebración incluyó presentaciones artísticas, convivencia entre integrantes de la comunidad universitaria y el tradicional pastel de aniversario.