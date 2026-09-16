Celebra Santa Catarina Grito de Independencia en Distrito Domo

El presidente municipal estuvo acompañado por su esposa, Paola García Ives; sus hijos María Paola, Oliver y Alejandro, así como integrantes del Cabildo

Ante una asistencia estimada en 12 mil personas, el municipio de Santa Catarina celebró el 216 aniversario de la Independencia de México con una fiesta llena de música, tradición y ambiente familiar en la explanada de Distrito Domo.

Desde las seis de la tarde, familias comenzaron a llegar al lugar, ubicado sobre la avenida Manuel Ordóñez, muchas de ellas vestidas con los colores de la bandera mexicana para disfrutar de las actividades preparadas para la noche.

Jesús Nava encabeza el Grito de Independencia

El momento principal llegó a las 10:00 de la noche, cuando el alcalde Jesús Nava Rivera encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde el escenario principal.

El presidente municipal estuvo acompañado por su esposa, Paola García Ives; sus hijos María Paola, Oliver y Alejandro, así como integrantes del Cabildo.

Durante la ceremonia, el alcalde hizo sonar la campana y ondeó la Bandera de México mientras recordaba a los héroes de la Independencia. La celebración fue acompañada por los gritos de “¡Viva México!” de los asistentes.

Música y ambiente familiar en Distrito Domo

La música comenzó desde las 7:00 de la tarde con la presentación de Los Generales y continuó con Dezigual, agrupación que puso a bailar a los primeros asistentes.

Más tarde, Los Mesmos y Los Payasónicos se encargaron de entretener a chicos y grandes con sus ocurrencias, dinámicas y canciones, en un ambiente completamente familiar.

Además de los espectáculos, los asistentes pudieron disfrutar de antojitos mexicanos como churros, elotes y otros platillos típicos en el mercado instalado en la zona.

El cierre de la noche estuvo a cargo de La Casetera, que puso a cantar y bailar a las miles de personas reunidas para celebrar una noche de fiesta mexicana.