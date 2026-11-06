Celebra Santa Catarina 1.º aniversario del Centro para Mujeres

A lo largo de estos 12 meses, el Centro LIBRE ha ofrecido actividades de desarrollo personal, pláticas, talleres, terapias psicológica a más de 8,000 mujeres

Con más de 8 mil mujeres atendidas durante su primer año de funcionamiento, el Centro LIBRE para Mujeres de Santa Catarina celebró su primer aniversario, consolidándose como un espacio de orientación, acompañamiento y apoyo para impulsar el desarrollo integral y la autonomía de las ciudadanas.

La celebración fue encabezada por la presidenta del DIF Municipal, Paola García Yves, y la secretaria de las Mujeres de Santa Catarina, Yarely González, quienes destacaron la importancia de contar con instalaciones que ofrezcan atención cercana y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Durante el evento, se resaltó el impacto que ha tenido este centro, al convertirse también en un referente para mujeres de otros municipios que han acudido en busca de sus servicios.

“Es una bendición tener un centro como el que tenemos, que es un ejemplo para toda la República porque es un centro muy completo. Este espacio se ha llenado de esperanza para las mujeres de Santa Catarina e incluso de otros lugares que nos han venido a buscar por las buenas referencias de su trabajo”, expresó Yves.

A lo largo de estos 12 meses, el Centro LIBRE ha ofrecido actividades de desarrollo personal, pláticas, talleres, terapias psicológicas, asesorías legales, acompañamiento en situaciones especiales, canalizaciones a distintas instituciones y grupos de autoayuda.

Como parte de los festejos, se organizó una jornada de convivencia que incluyó espacios para emprendedores locales, juegos de lotería, entrega de plantas de temporada y exhibiciones de clases de yoga y zumba.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a personas e instituciones que han contribuido al trabajo del centro, entre ellas la Dirección de Mujer Segura de la Secretaría de Seguridad Pública, el área de capacitación de Protección Civil, asociaciones civiles, empresas y negocios que se han sumado a esta iniciativa.

Uno de los momentos especiales fue la entrega de las primeras distinciones en la categoría “Mujeres que hacen Comunidad”, con las que fueron reconocidas María Cruz Pérez, Dolores de la Rosa, María Eugenia López, Ana Lucía Ramírez y Laura Teniente, por su compromiso y contribución al bienestar de otras mujeres.