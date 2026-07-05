Celebra San Pedro festival de la Escuela de Iniciación Artística

Por: Carlos Nava 04 Julio 2026, 12:17 Compartir

El evento estuvo encabezado por el secretario general municipal, Luis Susarrey, quien reconoció el esfuerzo de los alumnos y el compromiso de las familias

El Gobierno de San Pedro Garza García celebró el cierre del primer semestre de actividades de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL (EIAA) “Los Nogales”. El hito se conmemoró con un festival cultural donde 55 niñas, niños y adolescentes demostraron las habilidades adquiridas en música, danza, teatro y artes visuales. El evento estuvo encabezado por el Secretario General del Municipio, Luis Susarrey, quien reconoció el esfuerzo de los alumnos y el compromiso de las familias en la formación artística de las infancias. “Ustedes, al ser buenos papás, al permitir el desarrollo del talento de sus hijas, de sus hijos, de sus nietos, están contribuyendo a que tengamos una mejor sociedad y están garantizándoles a ellos una vida más plena”, señaló Susarrey.

Alianza estratégica por la cultura

Por su parte, Guendolyne Rangel, en representación de la Secretaría de Cultura, destacó la colaboración entre el Municipio y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Esta alianza permite ofrecer educación artística gratuita y de calidad mediante un programa académico impartido por docentes certificados por la institución federal.

Rangel apuntó que este programa representa una apuesta muy importante para San Pedro Garza García y su comunidad, al entender que la cultura es parte fundamental del desarrollo humano.

Un semillero de talento en el Casco Urbano

Como parte del festival de clausura, el alumnado —de entre 6 y 13 años de edad— participó en una jornada de presentaciones escénicas y una muestra de los trabajos plásticos realizados durante el periodo formativo.

Claves del programa de la EIAA "Los Nogales":

Inicio: Comenzó actividades en febrero de este año.

Sede: Casa de la Cultura San Pedro, ubicada en el Casco Urbano.

Duración: El programa completo consta de tres años de formación integral.

Con la consolidación de este proyecto, el Gobierno de San Pedro Garza García busca fortalecer el acceso gratuito a la educación artística, utilizándolo como una herramienta clave para impulsar el desarrollo integral de la niñez, favorecer la cohesión social y fortalecer el sentido de comunidad en el municipio.