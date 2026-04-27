Celebra 'San Pedro de Pinta' 15 años en familia

Este evento fue creado por Mauricio Fernández para que los sampetrinos tuvieran un espacio de recreación en familia de manera segura

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Entre miles de visitantes, mascotas y actividades recreativas, San Pedro celebró el 15 aniversario de domingos familiares y fuera de la rutina en el cruce de las calzadas Mauricio Fernández Garza y Calzada Del Valle.

Y es que el programa nombrado San Pedro de Pinta, cumplió 15 años de otorgar un espacio seguro y de diversión a sus habitantes con el cierre de ambas avenidas para retomar las calles con entrenamiento y que no solo sean un paso vehicular.

El alcalde del municipio, Mauricio Farah, dio un mensaje sobre la rotonda de Los Duendes, donde puntualizó que esta surgió durante la ola de violencia que azotó a Nuevo León del 2008 al 2010 con el objetivo de que los ciudadanos retomaran las calles.

De la mano del empresario y entonces alcalde Mauricio Fernández Garza, quien falleció hace más de seis meses, para que los sampetrinos tuvieran un espacio de recreación en familia de manera segura.

“Ya nadie salíamos de nuestras casas, las calles ya nada mas eran para transitar, no realmente estábamos en los parques, en las avenidas, mucho menos en bicicleta y en triciclo y patines. “Hace 15 años a Mauricio Fernández que en paz descanse se le ocurre una gran idea después de que hicimos el mercado de la fregonería y con eso empezamos el volver a retomar las calles para vivirlas en familia y se creó lo que es hoy San Pedro de Pinta”, señaló Farah.

Asimismo, el edil recalcó que tan solo este domingo se encontraban entre 8,000 y 10,000 personas disfrutando de este espacio. Farah añadió que espera que el proyecto continúe por muchos años más.

También habló de lo complicado que fue lanzar el proyecto en aquellos años donde participó como director del Fomento Económico de San Pedro y que al final fue muy bien recibido por la ciudadanía.