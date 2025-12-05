Celebra Samuel García reunión con empresa de datos Equinix

Desde 2020, Equinix ha inyectado más de $500 millones de dólares en el país, lo que ha impulsado la creación de más de 260,000 empleos

Durante su gira de trabajo por Washington D. C., en Estados Unidos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó una visita oficial al centro de datos DC12 de Equinix en Ashburn, Virginia, una de las zonas de infraestructura digital más cruciales del planeta.

La visita subraya la intención estratégica del estado de consolidarse como el hub tecnológico y digital más importante de América Latina.

El Corazón de la Interconexión Global

Equinix, la tercera empresa más relevante del mundo en el sector de centros de datos y con una valuación superior a los 90 mil millones de dólares, destacó ante el Gobernador su rol como operador de interconexión más robusto a nivel global.

Durante el recorrido por el campus de Ashburn, se revelaron cifras que dimensionan su impacto, pues el 75% del tráfico de internet mundial pasa por los centros de datos ubicados en esta región de Virginia, aproximadamente el 95% del internet global se interconecta a través de la infraestructura de Equinix.

Estas estadísticas reafirman al campus de Ashburn como un punto neurálgico de la economía digital y resaltan la importancia de alianzas con regiones emergentes como Nuevo León.

Nuevo León, Mercado Prioritario y Motor de Inversión

La compañía reiteró que México, y en particular Nuevo León, es un mercado prioritario en su estrategia de expansión. Desde 2020, Equinix ha inyectado más de $500 millones de dólares en el país, lo que ha impulsado la creación de más de 260,000 empleos y generado una derrama económica anual estimada de $12.5 mil millones de dólares.

En el encuentro con David Young (Head of US Federal & Americas Public Policy & Government Affairs) y Stefan Raab (Head of Business Development for the Americas), se enfatizó que la presencia de Equinix en Nuevo León es un detonante para la industria de centros de datos en México, gracias a la combinación estratégica que ofrece el estado: infraestructura, talento, estabilidad y capacidad industrial sin precedentes.

“La presencia de Equinix en Nuevo León constituye un detonante para la industria de centros de datos en México, dado que el estado ofrece una combinación estratégica de infraestructura, talento, estabilidad y capacidad industrial sin precedentes en la región.” — Directivos de Equinix.

Tecnología de Vanguardia con Sello Neolonés

Durante la visita a DC12, los directivos mostraron las capacidades operativas, de ciberseguridad, sostenibilidad y eficiencia energética del campus. Un punto de particular interés fue el laboratorio de nuevas tecnologías, donde se desarrollan sistemas avanzados de enfriamiento líquido.

Se destacó que esta tecnología de enfriamiento también se fabrica en Nuevo León por empresas como Vertiv, evidenciando la integración directa del estado en cadenas de valor globales de alto nivel.

Consolidación y Futuro Digital

Equinix recordó la reciente inauguración de su segundo centro de datos en Nuevo León este año, con una inversión inicial de $81 millones de dólares y una proyección total de $189 millones de dólares.

Esta expansión reforzó la conectividad entre México y Estados Unidos y elevó el estándar tecnológico del estado. Cada instalación genera al menos 150 empleos directos y atrae a compañías globales de misión crítica.

El Gobernador Samuel García destacó que la colaboración con Equinix es vital para impulsar la estrategia de Nuevo León hacia una economía basada en la innovación, los datos y las tecnologías limpias.

"El Gobierno del Estado continuará promoviendo proyectos y alianzas que fortalezcan la competitividad tecnológica y económica de la región," concluyó.

La visita finalizó con el compromiso de mantener un diálogo continuo para asegurar el posicionamiento de Nuevo León como actor fundamental en la economía digital global, en una toma fotográfica autorizada excepcionalmente por Equinix debido a sus estrictos estándares de confidencialidad.