El mandatario comparó su 80 de evaluación con administraciones previas y mencionó obras pendientes como el Metro y el Hospital Infantil.

Al celebrar sus niveles de aprobación, y durante su mensaje de Quinto Informe, el gobernador Samuel García declaró que la ciudadanía no quiere que los partidos opositores a su administración regresen a la gubernatura.

"Formamos el mejor gobierno en la historia de Nuevo León, no lo digo yo, yo sé que no soy monedita de oro y no a todos les caigo bien, pero las encuestas y los hechos dan resultados. "Hace dos semanas empezaron encuestadores a medir la evaluación del quinto año del gobierno del nuevo Nuevo León: 80 de aprobación", destacó, "ser gobierno es desgaste, es tensión, es conflicto, obviamente un 80 es como en la escuela sacar un 100".

Comparativa histórica y evaluación de Cómo Vamos Nuevo León

En ese sentido, comparó el puntaje con lo obtenido para el mismo periodo por las dos administraciones estatales que le antecedieron.

"Pregúntenle al 'Bronco', en su quinto año sacó 36 de aprobación, Medina 40, y quiere regresar la vieja política; no señor, Nuevo León quiere seguir con lo nuevo y que lo nuevo siga", aseguró.

Así mismo, el mandatario estatal celebró de nueva cuenta la evaluación anual de su gestión publicada por la plataforma Cómo Vamos.

"Unos dirán: 'las encuestas son percepción', bueno, el jueves una institución que respeto y valoro desde que soy diputado local, Cómo Vamos Nuevo León, nos citó para darnos su evaluación. "Nos invitaron al Gobierno a la calificación hecha por indicadores y por líderes, por cámaras, ahí también sacamos 80 de calificación."

Cierre del mensaje y proyectos hacia el sexto año

Al finalizar su mensaje de Quinto Informe ante funcionarios e invitados especiales cercanos a su administración, García Sepúlveda se dijo motivado por esos niveles de aprobación.