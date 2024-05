Celebra Samuel ganar a mayoría del PRI y PAN en juicio

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró que “por unanimidad” la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado inválido un artículo de la “vieja” Constitución que permitía separarlo del cargo mientras el Congreso lo somete a un juicio político.

En un video, el mandatario nuevoleonés afirmó que le “ganó” al “prian” esta jugada con lo cual se queda en el cargo aunque reconoció que el procedimiento continuará.

Este martes, la Suprema Corte determinó que García no puede ser separado del cargo como parte de un juicio político que inició el Congreso en enero del 2023 por no presentar el Proyecto de Presupuesto del año pasado.

Como parte del juicio, la mayoría del PRI y PAN en el Congreso local pretendía aplicarle el artículo 203 de la anterior Constitución que indica que una vez iniciado este proceso, el mandatario tiene que dejar el cargo; ante esto, García promovió una controversia constitucional la cual fue resuelta en el sentido de que el juicio puede continuar, pero que no tiene puede ser destituido hasta que se le dé derecho de audiencia y exista una sentencia final validada por el Tribunal Superior de Justicia.

“Les cuento que ganamos, ¿por qué ganamos? Porque se declaró inconstitucional el artículo 203 que me quitaba del cargo, ese era el objetivo del “prian” que afortunadamente hoy logramos un primer paso, que no me quitaran.

“¿Qué dijo la Corte de manera unánime? Que ese artículo de la Constitución de Nuevo León, que el PRIAN utilizó para separarme era inconstitucional, es ilegal porque no puedes quitar al gobernador sin derecho a audiencia y sin sentencia definitiva porque a la mayoría de los diputados se les da la gana”, indicó el mandatario.

García indicó que en el Presupuesto del 2023 sí se presentó, se votó y hasta se ejerció.

En realidad, abundó, lo que quería la mayoría del PRI y PAN era quitarlo del cargo y aprovechar para “imponer” a Adrián de la Garza como Fiscal del Estado lo cual, afirmó, nunca lo iba a permitir.

“En el primer año de gobierno tuvimos dificultades con el fiscal, renuncia y el ''prian'' me trata de imponer a Adrián de la Garza, yo eso jamás lo iba a permitir, entonces, lo veto y la manera de presionarme es que como ellos tenían mayoría en el Congreso, todavía la tienen hoy, ya se les va a quitar con su ayuda; el Congreso con los votos del PRIAN me inician un juicio político alegando una mafufada, ellos decían que no presenté el presupuesto, es mentira, tan se presentó que se votó y se ejerció en el 2023.

“La excusa era que ese artículo de la vieja Constitución, ya la nueva no lo contempla, pero la viejita tenía esa laguna que decía que el Congreso en cuanto tuviera admitiera el juicio político contra el gobernador lo separaba del cargo.

“Entonces el PRIAN decía: vamos a perder en el fondo, pero de entrada quitamos a Samuel, ponemos un gobernador nuestro y ponemos a Adrián Fiscal, esa era la idea de la vieja política, quitarme”, indicó.

El mandatario dijo que el juicio político sigue porque el PRI y PAN aún tiene mayoría, pero que si entra una nueva, en el Congreso donde estos partidos no tengan el dominio, entonces el proceso podría ser desechado.

“Por eso es clave que advirtamos que si bien ganamos la inconstitucionalidad del artículo, todavía me van a seguir molestando, salvo que con su ayuda entré un nuevo congreso aliado que deseche el juicio político”, afirmó.

Comentarios