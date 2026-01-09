Celebra Samuel descenso de homicidios en Nuevo León 

El gobernador celebró la baja de homicidios en Nuevo León de un 72%, cifra que fue reconocida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad

El gobernador Samuel García celebró la baja de homicidios en Nuevo León de un 72%, cifra que fue reconocida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad.

Fue a través de sus redes sociales que el gobernador, compartió un video en donde en la conferencia de prensa mañanera que hace el Poder Ejecutivo a nivel nacional se estaban dando los datos del cierre del 2025 y se destacó el caso de Nuevo León.

“En el caso de Nuevo León, la reducción del promedio diario de homicidios fue del 72%, como se ve en la gráfica, en septiembre del 2024 Nuevo León tenía 5 homicidios al día en promedio y en diciembre del 2025 avanzó a solo 1.39 homicidios”, se dijo en la mañanera.

Ante esto, el gobernador aseguró que el 2025 fue el mejor para Nuevo León en cuestión de seguridad.