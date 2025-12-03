Info 7 Logo
Celebra Salinas Victoria posada para adultos mayores

Por: Carlos Nava

02 Diciembre 2025, 20:57

La tarde se convirtió en una fiesta de convivencia y alegría, donde las y los adultos mayores disfrutaron de la presentación de grupos musicales en vivo

El espíritu navideño inundó el municipio de Salinas Victoria con la celebración de la Posada Navideña 2025 dedicada a las personas adultas mayores.

El evento, encabezado por el alcalde Raúl Cantú de la Garza y la presidenta del DIF Municipal, Nelly Garza, congregó a más de mil asistentes en un emotivo encuentro realizado en el Centro Social.

La tarde se convirtió en una fiesta de convivencia y alegría, donde las y los adultos mayores disfrutaron de la presentación de grupos musicales en vivo, que amenizaron la jornada. Además, la celebración incluyó una rifa con diversos obsequios y una merienda especial preparada para la ocasión.

En su mensaje, el alcalde Raúl Cantú de la Garza aprovechó la ocasión para destacar la invaluable aportación de las personas adultas mayores a la historia y el crecimiento de Salinas Victoria.

Reiteró el compromiso de la administración municipal, asegurando que todas las acciones del Gobierno están orientadas a mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Nelly Garza expresó su agradecimiento por la presencia de cada uno de los asistentes. Reafirmó el compromiso del DIF de generar y mantener espacios que fortalezcan el bienestar emocional, la recreación y el acompañamiento social de este importante sector de la comunidad.

Con este festejo, el DIF Salinas Victoria refrenda su misión de promover la unión, el cariño y la esperanza entre las familias del municipio, consolidando la Posada Navideña como un evento clave para la sana convivencia en la temporada decembrina.

