Celebra Nuevo León a maestros del estado en su día

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, el gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, junto a Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron la ceremonia de Reconocimiento a Docentes 2026. El evento, organizado por la Secretaría de Educación en el Magno Salón de Cintermex, rindió homenaje a las maestras y maestros de la entidad por su destacada trayectoria y años de servicio al frente de las aulas.
Acompañados por el Secretario de Educación, Juan Paura García, y los líderes sindicales José Francisco Martínez Calderón (Sección 21 del SNTE) y Juan José Gutiérrez Reynosa (Sección 50 del SNTE), las autoridades estatales reconocieron el impacto de la labor docente en el desarrollo de la región.
“No tengo ninguna duda que son los mejores maestros de México y eso se ve reflejado hoy en el Estado que me toca gobernar”, expresó García Sepúlveda durante su mensaje. “Junto con una iniciativa privada, sociedad civil tan participativa y proactiva y de la mano de los maestros del Estado, yo estoy convencido que no hay quien pare a Nuevo León de sus éxitos. Lo que hoy sembremos será el futuro de nuestro estado”.