Celebra Morena NL visita de Claudia Sheinbaum 

Morena en el Congreso de Nuevo León celebró la visita de Claudia Sheinbaum, señalando que refleja el interés del gobierno federal por la entidad

El grupo legislativo de Morena en el Congreso del estado celebró la próxima visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Nuevo León, ya que esto demuestra el interés que el gobierno federal tiene por las necesidades de la entidad.

El coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que el principal motivo de la presidenta es traer parte de su primer informe a los nuevoleoneses; sin embargo, podría abordar otros temas como el informe de las emisiones contaminantes y el arranque de obras del Tren de Pasajeros.

“La presidenta ha sido muy clara y ha trabajado en ese sentido del inventario de emisiones, que está a punto de dar la UNAM, ese tema no solo le interesa al Congreso, también le interesa al Estado de Nuevo León, y qué bueno que la presidenta esté atenta a estos temas; ella conoce de los temas de medio ambiente. “Ella ha apoyado mucho a Nuevo León; vemos el proyecto que hay de Ciudad de México para Laredo, que pasará por Monterrey, que es una obra muy importante y sin duda va a ayudar mucho en la movilidad”, dijo Mario Soto.

Se le cuestionó si la presidenta vendría a hacer un arranque de obras del tren, a lo cual no descartó que podría informar la fecha del inicio de esa obra.

“Ella va a dar un informe de lo que ha hecho durante este año y sobre todos los temas. “Pero muy seguramente va a tocar el tema del Tren de Pasajeros, que pone a México como un ejemplo del desarrollo”, agregó el diputado.

El próximo sábado 6 de septiembre será cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llegue a Nuevo León.