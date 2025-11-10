Celebra Monterrey primera Feria Ambiental 2025

Con el fin de impulsar la conciencia sobre el cuidado de la naturaleza, la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible llevó a cabo la Feria Ambiental 2025

Con el fin de impulsar la conciencia sobre el cuidado de la naturaleza, el Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible llevó a cabo la Feria Ambiental 2025.



Donde se ofrecieron talleres de germinación, de manualidades con material reciclado, el re-uso de ropa y textiles, establecer jardines polinizadores, así como un mercadito de productos ecológicos.



Ante más de 200 asistentes, se premiaron a los ganadores de los concursos ambientales de dibujo infantil y de fotografía juvenil, los cuales serán expuestos por tiempo limitado en el museo metropolitano