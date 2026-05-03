Celebra Monterrey clínica de básquetbol con exjugador de NBA

La sesión de entrenamiento fue impartida por Eduardo Nájera, exjugador profesional y el primer mexicano en llegar a la NBA

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de la niñez y la juventud, el Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, llevó a cabo una clínica de básquetbol gratuita en colaboración con los Dallas Mavericks y la empresa Softtek.

La iniciativa busca utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, fomentando la disciplina, la sana convivencia y alejando a los jóvenes de entornos de riesgo mediante estilos de vida saludables.

Leyenda en las duelas regias

La sesión de entrenamiento fue impartida por Eduardo Nájera, exjugador profesional y el primer mexicano en llegar a la NBA. La participación del exbasquetbolista representó un estímulo significativo para las niñas, niños y jóvenes regiomontanos, quienes tuvieron la oportunidad de aprender directamente de una de las figuras más importantes del deporte nacional.