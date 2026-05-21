Celebra Medio Ambiente jornada de esterilizaciones

Con el objetivo de combatir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle y promover la cultura de la tenencia responsable, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Salud, llevó a cabo una jornada de esterilización en las instalaciones del Centro Estatal de Atención Animal.
Durante la brigada, se brindó atención quirúrgica a 24 perros y gatos, y se logró el registro de 27 mascotas dentro de los programas estatales de control y fomento al cuidado animal.
Un acto de responsabilidad y salud pública
El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó que estas acciones son una medida clave para mitigar el abandono y elevar la calidad de vida de los animales de compañía en la entidad.
“Recordemos que esterilizar es un acto de responsabilidad. El no hacerlo significa tener camadas en las calles sufriendo maltrato y abandono. Para ser felices, nuestras mascotas no necesitan ser papás o mamás… lo que sí necesitan es que los cuidemos con responsabilidad y, sobre todo, que tengan una buena familia y un buen hogar”, expresó el funcionario.