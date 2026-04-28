Celebra Juárez a la niñez con segunda edición de 'BenyKids'

La edil agradeció el respaldo del secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, por su colaboración en la realización del evento.

El gobierno municipal de Juárez, encabezado por Mónica Oyervides Acosta, celebró la segunda edición de “BenyKids”, un evento por el Día de la Niña y el Niño que reunió a familias del municipio con actividades recreativas, espectáculos y dinámicas enfocadas en la convivencia.

Durante la jornada, las y los asistentes participaron en juegos, presentaciones infantiles y actividades interactivas, diseñadas para fortalecer los lazos familiares y promover espacios de esparcimiento seguros y accesibles.

¿Qué actividades se realizaron en BenyKids?

El evento incluyó presentaciones artísticas y espectáculos infantiles, entre ellos Los Chicharrines, HUNTRIX: Guerreras del K-POP y Tiempo Mágico, además de dinámicas pensadas para niñas y niños.

También se entregaron snacks gratuitos y un kit de bienvenida que contenía gorro, calcetas para brincolines y un juguete, con el objetivo de brindar una experiencia integral a las familias asistentes.

Destacan continuidad de programas enfocados en la niñez

La alcaldesa subrayó la importancia de mantener este tipo de iniciativas como parte de su administración, enfocadas en colocar a la niñez en el centro de las políticas públicas.

“Lo que estamos haciendo el día de hoy es garantizar el seguimiento de cada uno de los proyectos que ya teníamos. Estoy feliz porque en esta segunda edición podemos ver muchísima participación. Es crucial crear comunidad con cada una de las familias y que los niños se sientan sumamente importantes en este día”.

Asimismo, destacó la participación ciudadana en programas municipales como Uniformes ¡A tus órdenes!, BenyKids y Brilla Juárez.

Reconocen coordinación entre autoridades y dependencias

La edil agradeció el respaldo del secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, por su colaboración en la realización del evento.

“Estamos agradecidos con todo el Gobierno Municipal y también con el apoyo de Félix, porque este evento ha sido posible gracias a la participación de cada uno de los servidores públicos”.

Por su parte, el funcionario estatal señaló la importancia del trabajo coordinado para impulsar actividades dirigidas a la niñez y reiteró su compromiso con el desarrollo del municipio.

“Estamos más que contentos de poder celebrar y dignificar a nuestras niñas y niños, de poderles traer estos shows y regalos para todos. Disfruten de las diferentes actividades artísticas y culturales; todo lo hacemos pensando en ustedes”.

El Gobierno Municipal indicó que este tipo de eventos forman parte de las acciones para impulsar el desarrollo integral de niñas y niños y fortalecer la convivencia comunitaria en Juárez.