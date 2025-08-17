Celebra Hospital de Cardiología 34 del IMSS 30 años de servicio

Esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) está posicionada como una de las mejores del país, pues cuenta con algunos de los mejores especialistas de México

La delegación Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está de fiesta, pues este 16 de agosto celebró el 30 aniversario de una de sus clínicas más destacadas a nivel nacional; el Hospital de Cardiología 34.

Esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) está posicionada como una de las mejores del país, pues cuenta con algunos de los mejores especialistas de México para cardiología, neumología, angiología, y cirugía vascular, para adultos y pacientes pediátricos.

También cuenta con instalaciones de primer nivel, incluso hay un Centro de Simulación Médica Especializada para la capacitación de su personal, que gracias a esto ha logrado salvar muchas vidas.

Uno de estos casos de éxito es la historia de Fernandito, quien nació con una conexión anómala de venas pulmonares, por lo que su esperanza de vida era bastante reducida, sin embargo, luego de someterse a tratamiento en esta UMAE, el pequeño mejoró su calidad de vida, tanto que a sus seis años ya es un participante habitual de la carrera que realiza anualmente esta clínica.

Otro caso de éxito es el de Don Silvestre, quien recibió un trasplante pulmonar hace 11 meses en la Clínica 34. El hombre se unió a la felicitación extendida para el personal de este hospital.

UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL

Esta UMAE ha sido galardonada en múltiples ocasiones con premios de calidad, incluyendo el Premio Nacional de Calidad y el Premio Iberoamericano de la Calidad.