Celebra Gobierno estatal el Día de las y los Servidores Públicos

En el marco del Día del Personal Secretarial, el Gobierno de Nuevo León reconoció la labor de secretarias, asistentes y personal administrativo durante una ceremonia encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, acompañado por la secretaria de Administración, Gloria Morales Martínez, y el secretario general del SUSPE, Ricardo Javier Cavazos Balderas.
El evento reunió a trabajadores del servicio público para agradecer su compromiso y entregar reconocimientos a quienes han dedicado décadas de servicio.
Durante su mensaje, el mandatario estatal atribuyó los resultados de su administración al trabajo conjunto de las y los servidores públicos al señalar: “Estoy muy contento, orgulloso de representar al Poder Ejecutivo del cual todos ustedes son parte y que gracias al talento y a ustedes, hoy Nuevo León vive sus mejores momentos; primer lugar en todo, como dice nuestro eslogan”.
Como parte de la ceremonia fueron reconocidos José Guadalupe Sauceda Lara, como el auxiliar administrativo de mayor edad; María Leonor Rodríguez Capetillo, como la servidora pública con actividad secretarial de mayor edad; Luis Carlos Quesada Martínez, por su mayor antigüedad como asistente administrativo; María de los Ángeles Aranda Reyes, como la secretaria con mayor antigüedad afiliada al SUSPE; y Ricardo Ramírez García, por su permanencia como asistente de almacén.
Las autoridades coincidieron en destacar que el personal secretarial y administrativo representa una pieza fundamental para el funcionamiento de las dependencias estatales, al encargarse de coordinar agendas, atender procesos y mantener en operación las actividades diarias del servicio público.
La celebración concluyó con un desayuno, rifas y la entrega de un bono, además del otorgamiento del día como parte del reconocimiento a su vocación y trayectoria dentro del Gobierno de Nuevo León.