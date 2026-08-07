Celebra Gobierno estatal el Día de las y los Servidores Públicos

Décadas de servicio, compromiso y vocación fueron reconocidas durante la celebración encabezada por el gobernador Samuel García.

En el marco del Día del Personal Secretarial, el Gobierno de Nuevo León reconoció la labor de secretarias, asistentes y personal administrativo durante una ceremonia encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, acompañado por la secretaria de Administración, Gloria Morales Martínez, y el secretario general del SUSPE, Ricardo Javier Cavazos Balderas.

El evento reunió a trabajadores del servicio público para agradecer su compromiso y entregar reconocimientos a quienes han dedicado décadas de servicio.

Durante su mensaje, el mandatario estatal atribuyó los resultados de su administración al trabajo conjunto de las y los servidores públicos al señalar: “Estoy muy contento, orgulloso de representar al Poder Ejecutivo del cual todos ustedes son parte y que gracias al talento y a ustedes, hoy Nuevo León vive sus mejores momentos; primer lugar en todo, como dice nuestro eslogan”.

Como parte de la ceremonia fueron reconocidos José Guadalupe Sauceda Lara, como el auxiliar administrativo de mayor edad; María Leonor Rodríguez Capetillo, como la servidora pública con actividad secretarial de mayor edad; Luis Carlos Quesada Martínez, por su mayor antigüedad como asistente administrativo; María de los Ángeles Aranda Reyes, como la secretaria con mayor antigüedad afiliada al SUSPE; y Ricardo Ramírez García, por su permanencia como asistente de almacén.

Las autoridades coincidieron en destacar que el personal secretarial y administrativo representa una pieza fundamental para el funcionamiento de las dependencias estatales, al encargarse de coordinar agendas, atender procesos y mantener en operación las actividades diarias del servicio público.

La celebración concluyó con un desayuno, rifas y la entrega de un bono, además del otorgamiento del día como parte del reconocimiento a su vocación y trayectoria dentro del Gobierno de Nuevo León.