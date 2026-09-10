Celebra Fuerza Civil aniversario con 490 ascensos

El secretario Gerardo Escamilla informó que la corporación ya supera los 7 mil policías, como parte del crecimiento registrado en los últimos dos años

En el marco de su 15.º aniversario, Fuerza Civil celebró a sus elementos con la entrega de ascensos a integrantes de la corporación, quienes fueron reconocidos por cumplir con los requisitos de ley y por sus méritos en el servicio a la comunidad.

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, destacó el crecimiento de la corporación, la preparación de sus elementos y el fortalecimiento de áreas especializadas como parte de la estrategia para consolidar una policía profesional y con elementos de carrera.

“De manos del señor gobernador y de las autoridades de la mesa se otorgaron 490 ascensos a nuestros elementos, de los cuales se catalogan de la siguiente manera: ascendieron de policía raso a policía tercero, 380 elementos; de policía segundo a policía tercero, a policía segundo, 109 elementos y ascendieron a policía primero 73 elementos.

El funcionario destacó que estos ascensos forman parte del proceso de crecimiento que ha tenido Fuerza Civil durante los últimos dos años, periodo en el que, señaló, la corporación ha superado los 7,000 elementos.

“Estos ascensos son parte del proceso de crecimiento acelerado de Fuerza Civil que se realizó en los últimos dos años, superando ya los 7 mil elementos”, agregó.

Escamilla Vargas también resaltó la evolución de Fuerza Civil y el fortalecimiento de sus distintas áreas especializadas.

“Nosotros podemos resumir una evolución de esta policía. Es una policía que ha pasado a ser una policía estatal convencional de reacción a un modelo de operación dinámico, que basa sus operaciones en labores de inteligencia y, sobre todo, que basa un fortalecimiento en especialidades”.

El secretario agregó que la corporación busca consolidar este modelo de operación mediante áreas como la División Aérea, la División Blindada y las labores de inteligencia.