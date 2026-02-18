Celebra Estado 4° aniversario de cobertura contra cáncer infantil

El gobernador enfatizó que no se escatimarán recursos para asegurar que cualquier menor en la entidad tenga acceso a salud, sin importar la complejidad del caso

Al conmemorar el cuarto aniversario del Programa de Cobertura Universal para Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la entidad se ha consolidado como el único estado de la República en garantizar el tratamiento integral y gratuito para los menores que padecen esta enfermedad. Acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, el mandatario destacó que, gracias a este fondo presupuestario, se ha logrado sacar adelante a 588 menores. Además del tratamiento médico, el programa brinda un esquema de apoyo psicológico para las familias de los pacientes. “Hace cuatro años (La Secretaria de Salud) me dijo ‘Ocupo un fondo porque vamos a hacer el primer estado de la República que dé cobertura total universal para niños, niñas adolescentes contra todo tipo de cáncer’. Le echamos ganas y sacamos el recurso, hoy les puedo decir a 4 años de distancia que hemos logrado sacar adelante a 588 niños de Nuevo León y sus familias".

