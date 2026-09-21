Celebra el municipio de Monterrey 430 años de historia

Autoridades municipales y estatales montaron una guardia de honor en la estructura histórica en memoria de Diego de Montemayor.

Con una guardia de honor en el Obelisco, el municipio de Monterrey conmemoró este domingo el 430 aniversario de la fundación de la ciudad.

La ceremonia cívica, realizada a las 8:30 horas y encabezada por el secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, en representación del alcalde Adrián de la Garza Santos, destacó la importancia de preservar la memoria histórica y reconocer las raíces que han dado identidad a generaciones de regiomontanos.

Durante el acto se recordó que el 20 de septiembre de 1596, el capitán Diego de Montemayor, acompañado por 12 familias, fundó la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey.

El cronista de la ciudad, Leopoldo Espinosa Benavides, señaló que desde el acta de fundación quedó establecido el compromiso de impulsar el progreso de Monterrey.

“En la capital de Nuevo León existe el compromiso de fomentar el progreso y hoy operan 57 mil centros de trabajo”, informó el municipio.

Se resaltó que Monterrey cuenta con 328 mil viviendas habitadas, vialidades, servicios de agua, luz y gas domiciliario o embotellado y servicios de comunicación de todo tipo.

El Obelisco, ubicado sobre la calle Juan Ignacio Ramón, en el Centro de Monterrey, fue escenario de la ceremonia, debido a su relación con el sitio donde, de acuerdo con la tradición histórica, Diego de Montemayor observó las aguas de los Ojos de Santa Lucía que lo motivaron a establecer ahí la ciudad.

En representación del Congreso de Nuevo León acudieron los diputados Héctor Morales y Armida Serrato, mientras que por el Poder Judicial del Estado asistió la magistrada María del Rosario Garza Alejandro.

También estuvieron presentes Luis Enrique Vargas, director general de Gobierno; la síndica primera, Blanca Paola Contreras, así como integrantes del Cabildo regio: Mentor Tijerina, Martha Montemayor, Nayra González, Cristina Muñoz, Mayela Cortés, Mario Alberto Rodríguez Platas, Daphne Naian González, Daniel Galindo, Francisco Javier Cantú, Sally Alanís, Marcela Cavazos, Cecilia Ivonne Espir, Paola Coronado y José Antonio Chávez.