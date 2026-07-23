Celebra DONAR 20 años impulsando la cultura del trasplante

DONAR Asociación de Trasplantes A.C. celebra 20 años promoviendo la donación de órganos y tejidos, además de brindar apoyo y orientación a miles de personas

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DONAR Asociación de Trasplantes A.C., es una red de acompañamiento que impulsa la cultura de la donación de órganos y tejidos en Nuevo León.

En su último año, la organización impactó a más de tres mil personas mediante servicios gratuitos de atención psicológica, talleres de prevención en salud, pláticas dirigidas a escuelas y empresas para promover la cultura de la donación, campañas de donación de sangre, actividades de recaudación de fondos y acciones de difusión a través de redes sociales.

Lo que comenzó como el esfuerzo de un pequeño grupo de profesionales de la salud y pacientes trasplantados se ha convertido, dos décadas después, en una red de acompañamiento que impulsa la cultura de la donación de órganos y tejidos en Nuevo León y apoya a quienes enfrentan el proceso de un trasplante.

Esta Asociación se constituyó en junio del 2006 gracias al esfuerzo de sus fundadoras, Linda Elsa Muñoz, Irma de Osio Rodríguez, Isela Margarita Rodríguez y Teresa García.

De Osio Rodríguez recordó que la Asociación nació mientras encabezaba la Coordinación de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital Universitario “Dr.

José Eleuterio González” entre 1999 y 2009.

Su experiencia en la atención de pacientes que requerían un trasplante pulmonar le permitió identificar la escasez de donadores como una de las principales problemáticas.

“Nos dimos cuenta de que el apoyo de quienes ya habían pasado por un trasplante era muy útil para los pacientes que estaban por enfrentar ese proceso”, destacó.

A partir de esa necesidad, surgió la Asociación DONAR, cuya misión es fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la población, así como brindar acompañamiento integral a pacientes antes y después de un trasplante.

La Asociación también tiene psicólogos que ofrecen apoyo emocional y realizan pláticas enfocadas en el manejo de las emociones derivadas de la enfermedad y el trasplante.

Además, cuenta con la acreditación en Institucionalidad y Transparencia otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), reconocimiento que avala el cumplimiento legal de la asociación y la transparencia de sus procesos.

Desde su creación, ha trabajado de la mano con el Hospital Universitario y la Facultad de Medicina de la UANL, que le han facilitado espacios para reuniones, conferencias y actividades de difusión.

Uno de los principales retos es informar a la población sobre la diferencia entre la muerte encefálica y otros padecimientos.

Sólo las personas con un diagnóstico confirmado de muerte encefálica pueden donar órganos vitales como corazón, hígado, pulmones y riñones, mientras que quienes fallecen por paro cardiaco aún pueden donar tejidos como córneas y hueso.

A 20 años de su constitución formal, De Osio considera que pertenecer a DONAR representa un privilegio.

"Somos instrumentos para prolongar la vida. Poder participar en que alguien diga sí a la donación y que ese sí se transforme en vida para otra persona es algo maravilloso”, expresó.

En la actualidad, colaboran con el apoyo del Grupo Estudiantil Dedicado a la Difusión de la Donación de Órganos y Tejidos (ISA) y la Medicina Humanista, ambos de la Facultad de Medicina, así como con estudiantes del programa de Talentos de la Facultad de Psicología de la UANL.

Estos movimientos participan de manera activa en la difusión de la causa mediante campañas, redes sociales, actividades recreativas y la organización de eventos para recaudar fondos, como una lotería anual.

La Asociación organiza cada año actividades para recaudar fondos y promover la donación, entre ellas, una lotería, campañas informativas y un evento conmemorativo cada 26 de septiembre, Día Nacional del Trasplante, en coordinación con el Centro Estatal de Trasplantes.

La fundadora hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos, porque la donación después de la muerte es vida.

"Todos debemos decir que sí. Cuando una persona dona, no solamente transforma la vida de quien recibe un órgano, también transforma el dolor de su familia en esperanza, porque sabe que esa pérdida permitió que alguien más siguiera viviendo", dijo De Osio Rodríguez.