Celebra Atención Animal NL un año con casi 3,000 servicios

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, señaló que los resultados alcanzados durante este primer año representan un avance en el cuidado de animales

A un año de iniciar operaciones, el Centro Estatal de Atención Animal (CEAA) ha brindado más de 2 mil 800 servicios médico-veterinarios gratuitos y ha logrado que más de 270 animales rescatados encuentren un hogar mediante procesos de adopción responsable.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León destacó que el CEAA, inaugurado el 8 de septiembre de 2025 en el municipio de Guadalupe, se ha consolidado como un espacio especializado para la protección, rehabilitación y reinserción de animales víctimas de maltrato.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que los resultados alcanzados durante este primer año representan un avance en la atención y protección de los animales en situación de vulnerabilidad.

“Este primer año del CEAA nos llena de satisfacción porque estamos viendo resultados tangibles en la lucha contra el maltrato animal. No se trata solo de rescatar, sino de devolverles la dignidad a quienes han sido víctimas de la indiferencia”, afirmó el funcionario estatal.

El centro atiende principalmente a perros, gatos y equinos que son asegurados por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente durante operativos de rescate.

Los animales reciben atención médica integral, cuidados veterinarios y acompañamiento durante su recuperación física y emocional.

Entre los más de 2 mil 800 servicios otorgados de manera gratuita a la población se encuentran consultas, vacunaciones, esterilizaciones, desparasitaciones, radiografías, ultrasonidos y cortes de uñas.

Además, más de 270 animales rescatados han sido adoptados por familias que fueron evaluadas previamente por el personal del centro, con el objetivo de garantizar que encuentren condiciones adecuadas para iniciar una nueva vida.

Como parte de sus actividades, el CEAA también ha desarrollado talleres y programas educativos sobre tenencia responsable, dirigidos a estudiantes, familias y organizaciones civiles, con el propósito de fomentar una cultura de respeto, cuidado y empatía hacia los animales.

La Secretaría de Medio Ambiente refrendó su compromiso de fortalecer la atención a animales en situación de vulnerabilidad y llamó a la ciudadanía a participar en las acciones de protección y bienestar animal.

Con un año de operaciones, el CEAA busca consolidarse como un referente estatal en rescate, atención veterinaria, rehabilitación y adopción responsable.