Cede empresa dos terrenos a Monterrey para construir vialidades

Como parte de la operación, el municipio podrá compensar a la empresa por el valor de los inmuebles mediante contribuciones y obligaciones fiscales

El Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad un convenio mediante el cual la empresa Ferbo de México cederá al municipio los derechos y obligaciones sobre dos inmuebles privados que serán destinados exclusivamente a la construcción de una vialidad pública de libre acceso.

Durante la sesión, las y los integrantes del Ayuntamiento autorizaron el acuerdo con Ferbo de México, S.A. de C.V., con el que el municipio podrá disponer de los terrenos para desarrollar infraestructura vial y mantener su uso de manera permanente como espacio público.

“Los terrenos serán destinados a la construcción de una vialidad pública de libre acceso, cuyo uso deberá mantenerse de manera permanente para este fin”, informó el municipio.

Como parte de la operación, la administración podrá compensar a la empresa por el valor de los inmuebles mediante las contribuciones y obligaciones fiscales municipales que correspondan.

“El municipio podrá compensar el valor de los inmuebles mediante las contribuciones y obligaciones fiscales municipales que correspondan a la empresa, durante un periodo de cuatro años contados a partir de la firma del convenio”, se agregó.

Previo a la aprobación, las áreas de Tesorería y Jurídica del Ayuntamiento sostuvieron reuniones con los coordinadores de los grupos representados en el Cabildo para explicar el mecanismo de la operación.

De acuerdo con las autoridades municipales, el acuerdo forma parte de las acciones del ayuntamiento para impulsar proyectos de infraestructura urbana y movilidad en Monterrey.

Durante la segunda sesión de Cabildo, el municipio autorizó un acuerdo para adquirir los derechos de dos predios.

El proyecto contempla la cesión de 1,002.08 y 954.21 metros cuadrados, respectivamente, destinados a la construcción del Circuito Vial Huajuco.