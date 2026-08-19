Cebolla, limón y chile elevan su precio en Monterrey

A su vez, entre tantas opciones, las madres de familia pueden evaluar precio frente a calidad, y determinar cuál es su prioridad

La carestía en los precios de la canasta básica no le da tregua a los regios.

Esta semana los precios de la cebolla, el limón y el chile andan, literal, por las "nubes".

Acudimos al Mesón Estrella, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, a tomarle el pulso a la economía de las verduras y frutas, y constatamos que casi todo anda carísimo.

Cebolla, limón y chile suben de precio

Por kilo, éstos son algunos precios, promedio, con los que inicia la semana: cebolla, 33 pesos; chile serrano, 35 pesos; y el limón, 35 pesos.

La semana pasada el kilo de cebolla se conseguía en menos de 24 pesos.

La papa también anda cara, llega a costar entre 24 y 33 pesos el kilo, pero esto ya no es novedad porque este producto ya lleva varias semanas fuera del alcance del presupuesto de las amas de casa.

Hablando de la papa, hay una variedad cuyo kilo cuesta entre 10 y 20 pesos, pero su calidad es mucho menor.

El aguacate, otro producto que gran parte del año está muy caro, se consigue a 60 pesos el kilo.

El tomate se mantiene por debajo de los 20 pesos

Entre todos esos precios inalcanzables, hay una excepción: el precio del kilo de tomate anda en menos de 20 pesos.

Hay negocios donde el kilo de tomate cuesta 12 pesos, en otros 14, 15, 18 ó 20, pero no más.

Hay que aclarar que hay oferta y demanda: es decir, cada negocio establece sus precios según le convenga y según sean los márgenes que desee obtener de ganancia.

Familias ajustan sus compras ante la carestía

A su vez, entre tantas opciones, las madres de familia pueden evaluar precio frente a calidad, y determinar cuál es su prioridad.

Las amas de casa explicaron que una opción para que el presupuesto les alcance es llevar un poquito de todo y regresar a la semana o a la semana y media para aprovechar en caso de que algunos productos hayan bajado de precio.