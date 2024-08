Causas de ahogamiento en ríos más comunes en NL

Con la llegada de las lluvias y el embellecimiento de los ríos en Nuevo León, cientos de personas asisten a los afluentes de agua, sin embargo, un río es una responsabilidad para que tus vacaciones no se vuelvan en tragedia.

Para evitar más muertes por ahogamientos, Jonathan Medina, líder del grupo especializado en rescates acuáticos “Ajolotes” de la Unidad Estatal de Protección Civil de Nuevo León, nos deja unas recomendaciones importantes.

“Si no sabemos nadar, mejor no meternos, no arriesgarnos, no meter a menores de edad, nunca perderlos de vista, siempre usar equipo de flotabilidad”.

De acuerdo con el especialista en buceo y rescate en agua, los casos principales por ahogamiento son por entrar a un punto donde no conocen las corrientes y remolinos que hay; confiarse y quedar atrapados en subidas súbitas de corrientes, intentar cruzar corrientes de agua y tratar de cruzar con automóviles afluentes.

“En la parte de arriba parece que están serenitos, que está muy tranquila el agua, pero en la parte de abajo se genera remolinos y es lo que hace que, al momento de aventarnos un chapuzón, un clavado es lo que hace que no podamos salir”.

Es sencillo, respeta las indicaciones de Protección Civil, si no sabes nadar, no te metas sin equipo de flotamiento; no cruces corrientes fuertes de agua; no cruces con automóviles si no sabes maniobrarlos en agua; mantente informado por lluvias y cuida a tu familia.

“Hay áreas que están señalizadas como seguras; hay áreas que son muy profundas, están señalizadas para no meternos; intentar seguir las recomendaciones de Protección Civil de Nuevo León, de las dependencias municipales y del pronóstico del tiempo y con eso estamos del otro lado.

Por último, recuerda, que tengas una camioneta todo terreno, no te hace capacitado para usarlo en agua.

“Automóviles o equipo que sí es apto para este tipo de circunstancia, pero hay que saber manejarlo; la semana pasada tuvimos el rescate de dos vehículos con seis personas que intentaron cruzar el río Pilón y no pudieron”.

Comentarios