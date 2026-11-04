Causará frente frío 4 caída de hasta 15 grados en Nuevo León

El frente frío número 4 ingresará esta noche o madrugada a Nuevo León sin lluvias inicialmente, pero se espera que a partir del viernes traiga humedad

Un cambio brusco en las condiciones del clima se espera en Nuevo León durante las próximas horas, con la llegada del frente frío número 4, que provocará un descenso de hasta 15 grados en las temperaturas que actualmente se registran en la entidad.

El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, informó que el sistema frontal ingresará entre esta noche y la madrugada de mañana, inicialmente sin lluvias. Sin embargo, se extenderá hasta el fin de semana, cuando se espera la entrada de humedad y precipitaciones.

"Sobre este frente frío que está muy extraño. La climatología está cambiando mucho por este fenómeno del Niño y lo que decíamos es que está el Frente Frío Número 4 que entra el día de hoy o mañana. Va a entrar seco, pero se va a desplazar hasta el fin de semana y tendremos entrada de humedad el viernes, sábado y domingo, y este fin de semana tendremos temperaturas de 12 a 14, por lo cual, bueno, este frente frío puede estar con temperaturas un poco bajas. Hemos tenido de 28-30; ya 14-15 es muy importante tener mucho cuidado con estos cambios bruscos”, precisó Cavazos Cavazos.

Aunque los frentes fríos número 1 y 2 dejaron importantes acumulados de lluvia, con cantidades similares a las de una tormenta tropical, en esta ocasión el sistema frontal número 4 ingresará seco.

Las precipitaciones se esperan a partir del viernes y podrían coincidir con las temperaturas más bajas del fin de semana.

“Insisto, son cambios de 14-16 grados, pero el cuerpo lo resiente y más en los sectores vulnerables”, agregó Cavazos, al advertir sobre los riesgos que representan estas variaciones de temperatura, principalmente para niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Lo anterior se dio a conocer durante la instalación oficial del Consejo Estatal de Protección Civil para la Temporada Invernal 2026-2027, que permanecerá activo hasta el término de la temporada, en la que se tienen previstos 56 frentes fríos.