Causa tubería dañada fuga de aguas residuales al sur de Monterrey

Trabajadores de una empresa constructora habrían afectado una línea de drenaje sanitario mientras realizaban obras en la zona, lo que ocasionó la fuga

Una megafuga de aguas residuales se registró durante la mañana de este martes sobre la Carretera Nacional, en el sur de Monterrey, luego de que una tubería fuera presuntamente dañada durante trabajos de construcción.

El incidente se registró en los carriles laterales de sur a norte, a la altura de la conexión con la avenida Sierra Alta, entre los sectores de La Estanzuela y Valle Alto.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores de una empresa constructora habrían afectado una línea de drenaje sanitario mientras realizaban obras en la zona, lo que ocasionó una fuga de grandes dimensiones.

Miles de litros de aguas residuales comenzaron a escapar con gran fuerza desde una válvula de conexión, específicamente en el área del empaque, generando un potente chorro que se elevaba varios metros y se extendía hacia los alrededores.

La presión era tal que el agua alcanzaba incluso el cableado aéreo ubicado en la zona, dificultando considerablemente las labores para controlar la avería.

Al sitio acudieron inicialmente dos cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey, integradas por al menos seis trabajadores, quienes durante varios minutos intentaron contener la fuga sin éxito debido a la fuerza con la que escapaba el líquido.

Los trabajadores utilizaron de manera improvisada una lona y una tarima de madera con el objetivo de reducir el flujo de agua y poder localizar con precisión el punto dañado para efectuar la reparación correspondiente.

Sin embargo, las condiciones complicaron los trabajos y fue necesario solicitar refuerzos adicionales para apoyar en las maniobras.

Tras cerca de dos horas, el personal logró finalmente controlar la fuga y comenzar con los trabajos de sustitución de las piezas afectadas.

Durante ese tiempo, una importante cantidad de aguas residuales se desplazó por la zona de construcción de un puente que cruza el cauce del Río La Silla, terminando por llegar al río.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la cantidad exacta de líquido que escapó ni los daños ocasionados por la avería, aunque se espera que se realice una evaluación para determinar responsabilidades y el alcance de las afectaciones.