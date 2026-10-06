Caudal del Río San Juan cubre los vados; vecinos no pueden cruzar

Las fuertes lluvias y escurrimientos impidieron el paso de habitantes entre Cadereyta y Los Ramones tras quedar cubiertas las rutas.

Por tanta lluvia y sus escurrimientos, la corriente del Río San Juan tapó los vados por donde cruzan habitantes de diversas comunidades para ir del municipio de Cadereyta al de Los Ramones, y viceversa.

Este lunes, no pudieron ir al trabajo, ni a las escuelas, ni a las clínicas.

En el pasado mes de abril, INFO7 reportó que ellos cruzan en balsa porque no se ha construido el puente vehicular que sustituya al que la tormenta tropical Hanna destruyó en el 2020.

Pero tras eso, ambos municipios y las comunidades de El Tepehuaje y Las Alazanas se coordinaron, y construyeron un vado o paso, no precisamente donde estaba el puente que desapareció, pues es una zona muy honda, sino cerca.

Sin embargo, este lunes no pudimos ver ese vado, pues el enorme caudal lo tapó.

En ambos costados del Río, había necesidad de cruzar.

Grupos de trabajadores necesitaban ir de Cadereyta a Los Ramones, aprovechando que ahí hay otro vado, pero el agua lo tapó, no era visible, y nadie pudo cruzar.

“Yo iba a ir a trabajar, pero como va el Río, no podemos hacer nada. Cada que llueve se cruza el agua por arriba y ya no hay paso... nomás que lo hagan más alto, es todo lo que se les pide”, dijo don Juan José Dávila.

“Yo vivo aquí, ya no pude cruzar. En el Ejido Soledad Herrera no pueden cruzar.... nomás que allá, de aquel lado, ya se llevó todo el concreto, la obra, se lo llevó el concreto la corriente ahora”, lamentó don Miguel Torres.

Y del lado de Los Ramones, habitantes de la comunidad de Soledad Herrera necesitaban ir a Cadereyta, pero tampoco se pudo.

El municipio de Cadereyta envió maquinaria para limpiar las toneladas de basura que arrastró el cauce y sus márgenes.

Y del lado de Los Ramones, hubo angustia, pues a algunos habitantes sus carros se les quedaron atascados en el lodo.