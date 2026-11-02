Catrines y catrinas evocan deidades prehispánicas en Monterrey

Con este concurso, el Museo de Historia Mexicana promovió las tradiciones del Día de Muertos y la creatividad de los participantes

Con una pasarela llena de color, creatividad y tradición, 33 participantes dieron vida a deidades del México prehispánico durante el Concurso Catrín y Catrina 2026, bajo el tema “Dioses ancestrales, catrines inmortales”.

El certamen se realizó este domingo 1 de noviembre en la Explanada del Museo de Historia Mexicana, donde concursantes de distintas edades fusionaron la tradicional figura de la Catrina, inmortalizada por José Guadalupe Posada y Diego Rivera, con personajes de la cosmovisión prehispánica.

Deidades prehispánicas inspiran las caracterizaciones

Quetzalcóatl, Tláloc, Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl fueron algunas de las deidades que inspiraron las caracterizaciones, en las que destacaron el trabajo de confección, maquillaje, colorido y los detalles de cada vestuario.

En esta edición participaron 33 nuevoleoneses, distribuidos en tres categorías: nueve en la infantil, para niñas y niños de 7 a 12 años; seis en la juvenil, de 13 a 17 años, y 18 en la de adultos.

Premian a los ganadores de las tres categorías

Tras la pasarela individual, el jurado dio a conocer su fallo y se realizó la premiación de los tres primeros lugares de cada categoría.

En la categoría infantil, el primer lugar fue para Luis Gabriel Aguilar; el segundo para Ángela Yatziri Aguilar y el tercero para Jesús José María Villarreal.

En la categoría juvenil, Taily Yeraldin Zamora consiguió el primer lugar; Mía Isabella Huerta obtuvo el segundo puesto, mientras que Karla Zuridai Soto quedó en tercer lugar y recibió un reloj inteligente Huawei Fit 4.

Por su parte, en la categoría de adultos, Miguel Ángel Méndez se llevó el primer lugar y Fulgencio de Jesús Monroe obtuvo el segundo sitio; Jesús de la Cruz Trujillo alcanzó el tercer lugar.

Con este concurso, el Museo de Historia Mexicana promovió las tradiciones del Día de Muertos y la creatividad de los participantes, al vincular la representación de la muerte en la cultura popular mexicana con las antiguas deidades y creencias de las civilizaciones prehispánicas.