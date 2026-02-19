Cateos simultáneos en Escobedo dejan aseguramiento de drogas

Ambas propiedades quedaron aseguradas por la autoridad ministerial, mientras que los indicios recabados fueron integrados a una carpeta de investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, tras la realización de cateos simultáneos en los municipios de Escobedo y Juárez, fueron localizadas diversas dosis de droga en el interior de dos inmuebles ubicados en Escobedo.

De acuerdo con la autoridad, aunque los operativos se efectuaron de manera paralela en ambos municipios, hasta el momento únicamente se han dado a conocer los resultados correspondientes a dos intervenciones realizadas en Escobedo.

Los domicilios intervenidos se ubican sobre las calles Diuca y Alondra, en la colonia Villas de San Francisco, donde agentes colocaron sellos oficiales que indican la ejecución de acciones contra el narcomenudeo.

Aseguran droga tras órdenes de cateo

Tras cumplimentar las órdenes judiciales, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo de narcomenudeo y casos de alto impacto, reportaron el aseguramiento de dosis de una sustancia sólida cristalina con características propias del narcótico conocido como cristal.

Asimismo, fueron localizadas dosis de vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, aunque no se precisó la cantidad total decomisada.

Inmuebles quedan bajo resguardo ministerial

Ambas propiedades quedaron aseguradas por la autoridad ministerial, mientras que los indicios recabados fueron integrados a una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Las indagatorias continúan para determinar posibles responsabilidades y la relación de los inmuebles con actividades ilícitas.