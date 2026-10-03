Cateos simultáneos en colonia Independencia por narcomenudeo

Autoridades realizaron cateos simultáneos en dos inmuebles de la colonia Independencia, sobre 5 de Febrero y Veracruz, por una investigación de narcomenudeo.

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Un despliegue de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones movilizó a las autoridades durante las primeras horas de este viernes en la colonia Independencia, en Monterrey, donde se realizaron cateos simultáneos en al menos dos domicilios.

La diligencia comenzó alrededor de las 5:30 de la mañana sobre la calle 5 de Febrero, entre Yucatán y Querétaro, así como en el cruce con Veracruz, donde agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León intervinieron varios inmuebles.

De acuerdo con fuentes policiales, los cateos estarían relacionados con carpetas de investigación por la presunta distribución de narcóticos en este sector de la colonia Independencia.

Según fuentes policiales y de manera extraoficial, como resultado de las diligencias se habrían asegurado diversas dosis de sustancias con características de cocaína y marihuana.

Además, las mismas fuentes señalaron que al menos una persona habría sido detenida al encontrarse al interior de uno de los inmuebles intervenidos.

Hasta el momento, estos resultados se mantienen como información preliminar y extraoficial, a la espera de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirme oficialmente lo asegurado y las personas detenidas.

El despliegue de los agentes obligó al cierre total de la calle 5 de Febrero, por lo que fue necesario implementar desviaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

Las diligencias continuaron durante las primeras horas de este viernes, mientras los agentes recababan indicios relacionados con las investigaciones.