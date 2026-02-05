Cateos simultáneos dejan seis detenidos en Juárez

Los operativos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en las colonias Vistas del Río, Mirador de San Antonio, Terranova Residencial y Paseo de la Ribera

Una serie de cateos ejecutados de manera simultánea en distintos sectores del municipio de Juárez derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de diversas dosis de droga, como parte de investigaciones en curso relacionadas con actividades ilícitas.

Los operativos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en las colonias Vistas del Río, Mirador de San Antonio, Terranova Residencial y Paseo de la Ribera, donde autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad que se mantuvo durante varias horas. Las acciones se concentraron en inmuebles situados sobre la calle Vista del Puma, en Vistas del Río; la calle Allende, en el sector Mirador de San Antonio; la calle Río Nazas, en Paseo de la Ribera; así como en la calle Tlahualilo, en la colonia Terranova Residencial.

Durante las diligencias, se logró la detención de seis personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes, además del aseguramiento de diversas sustancias ilícitas, cuyo tipo y cantidad no fueron precisados de manera oficial. Las acciones formaron parte de una investigación en desarrollo, por lo que las indagatorias continúan para determinar la presunta participación de los detenidos en hechos delictivos.

En los sectores intervenidos se mantuvo un fuerte despliegue policiaco, lo que generó expectación entre vecinos, quienes observaron la movilización de unidades y el resguardo de los domicilios cateados.

Las autoridades señalaron que las investigaciones siguen su curso y que será el Ministerio Público quien determine la situación legal de las personas detenidas, conforme a la ley y bajo el principio de presunción de inocencia.