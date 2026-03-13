Cateos simultáneos dejan dos detenidos en Guadalupe y Apodaca

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía Especializada en Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron 13 cateos simultáneos en distintos puntos del área metropolitana como parte de una investigación por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía Especializada en Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con la autoridad, algunos de los cateos resultaron positivos en domicilios ubicados en la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, así como en las colonias Misión Real, Rincón de Huinalá y Antigua Santa Rosa, en Apodaca.

Durante el despliegue fueron detenidos Brandón “N” y Sonia “N”. Además, se aseguraron teléfonos celulares, equipo electrónico, papelería, tarjetas bancarias, joyería, dinero en efectivo y diversos envoltorios con narcóticos.

Los inmuebles intervenidos quedaron asegurados por el Ministerio Público especializado, mientras continúan las investigaciones.