Cateos estarían vinculados con investigaciones por huachicoleo

Las autoridades federales no han informado oficialmente sobre las carpetas de investigación relacionadas, líneas de investigación concretas o posibles detenidos

Autoridades estatales informaron que las diligencias de cateo realizadas recientemente en varios puntos del estado están vinculadas con investigaciones de orden federal relacionadas con el transporte ilegal de hidrocarburos.

Así lo hizo saber el secretario de seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, durante la mesa de construcción de paz, quien habló de las acciones federales realizadas en la entidad.

“Hicieron algunos cateos, le corresponde a la Fiscalía Federal la investigación, lo que nosotros tenemos conocimiento es que se está dando seguimiento a distintos rubros.

Ahorita lo mencionaron en la mesa de trabajo, se presentaron los resultados y pues bueno, es el seguimiento a investigaciones de orden federal que se están dando en un tema de hidrocarburos”, declaró Escamilla.

Las declaraciones se dan luego de varios operativos en colaboración con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), en los cuales se catearon oficinas, domicilios y hubo aseguramientos relacionados con la presunta extracción y transporte ilegal de combustible.

Entre los lugares intervenidos destacan un cateo en la Plaza Corporativa Las Torres, en San Pedro Garza García, donde elementos federales ingresaron a una empresa del complejo de oficinas en un operativo que medios locales han ligado a investigaciones por huachicol.

Diligencias en una vivienda del sector Sierra Alta, al sur de Monterrey, también con presencia de la Guardia Nacional y agentes federales.

Un domicilio asegurado en la colonia Cerradas de Anáhuac, en Escobedo, como parte de indagatorias por presunto huachicoleo.

La localización de un túnel presuntamente utilizado para el robo de hidrocarburo en Escobedo, descubierto cerca del libramiento Noroeste, que autoridades federales están analizando dentro de sus pesquisas.

Hasta el momento las autoridades federales no han informado oficialmente sobre las carpetas de investigación relacionadas, líneas de investigación concretas o posibles detenidos derivados de estos cateos.

En los últimos meses, Nuevo León ha registrado varios hallazgos y acciones contra el robo de hidrocarburos (huachicol), incluyendo túneles clandestinos conectados a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en al menos uno de esos casos la FGR aseguró más de 205 mil litros de combustible y una flota de vehículos, como parte de operativos de inteligencia y campo contra redes dedicadas al delito.