Cateos en la colonia Niño Artillero dejan al menos tres detenidos

La movilización se registró a plena luz del día, donde agentes ministeriales sorprendieron a varios hombres al interior de las propiedades

Al menos tres personas fueron detenidas durante dos órdenes de cateo ejecutadas en inmuebles ubicados sobre una misma cuadra de la calle Luis Moreno, en la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey.

La movilización se registró a plena luz del día, entre las calles Lagos de Cházaro y Adolfo de la Huerta, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones sorprendieron a varios hombres al interior de las propiedades. Hasta el momento, los detenidos no han sido identificados oficialmente.

Las diligencias derivan de carpetas de investigación relacionadas con delitos de alto impacto. De manera preliminar, trascendió que los inmuebles presuntamente eran utilizados por personas dedicadas al robo para almacenar objetos sustraídos, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

En la zona se contabilizaron al menos una decena de unidades, entre vehículos de agentes ministeriales, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y elementos de la Policía de Monterrey, quienes participaron en las acciones.

Los indicios recabados, los objetos asegurados y las personas detenidas serán integrados a las carpetas de investigación, que presuntamente estarían relacionadas entre sí. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad oficial de detenidos ni los artículos asegurados.

Se espera que, una vez concluidas las diligencias, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emita información oficial sobre los resultados de ambos cateos.