Cateos en la colonia Industrial, conocida como 'El Pozo'

Según fuentes policiacas, las diligencias estarían relacionadas con investigaciones por presuntas actividades de narcomenudeo

Siete personas detenidas, dos armas de fuego y diverso narcótico asegurado fue el resultado de un operativo simultáneo realizado durante la madrugada de este jueves en la colonia Industrial, conocida como “El Pozo”, en Monterrey.

Desde poco después de las 3:30 horas, elementos de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un fuerte operativo en distintos puntos del sector, con apoyo de Fuerza Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Monterrey.

En total, fueron ejecutadas 11 órdenes de cateo de manera simultánea en distintos domicilios de la colonia Industrial, como parte de las acciones derivadas de investigaciones relacionadas con la estrategia nacional contra la extorsión y el narcomenudeo.

Los despliegues se concentraron en calles como Villagrán, Lombardini, Melchor Múzquiz, José María Bocanegra, José María Trinidad Villagómez, Pedro Celestino Negrete y Martín de Zavala.

Durante las incursiones, el equipo de INFO7 constató la presencia de personas detenidas, quienes fueron trasladadas por las autoridades al concluir las diligencias.

Posteriormente, la Fiscalía informó que el operativo dejó siete personas detenidas, además del aseguramiento de dos armas de fuego, diverso narcótico y otros indicios que estarían relacionados con las carpetas de investigación iniciadas.

La operación fue realizada de manera coordinada por las corporaciones estatales y federales, con base en los trabajos de la Mesa de Seguridad del Estado.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica de las personas detenidas y establecer su posible relación con los hechos investigados.