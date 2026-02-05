Cateos en Juárez dejan cuatro detenidos por narcomenudeo

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador especializado en narcomenudeo.

Cuatro hombres fueron detenidos tras dos cateos con resultados positivos realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en el municipio de Juárez, como resultado de investigaciones por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Las acciones se llevaron a cabo el pasado 3 de febrero, luego de que un Juez de Control autorizara las órdenes de cateo solicitadas por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto.

Los operativos se efectuaron en dos domicilios tipo casa-habitación, el primero ubicado sobre la calle Río Nazas, en la colonia Paseo de la Ribera, y el segundo en la calle Vista del Puma, en la colonia Vistas del Río, ambos dentro del municipio de Juárez.

Durante las diligencias, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con apoyo de binomios caninos K9, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la FGJNL, así como corporaciones coordinadas, realizaron la búsqueda de personas, narcóticos y objetos relacionados con las carpetas de investigación en curso.

Como resultado del despliegue, las autoridades lograron la detención de cuatro personas y el aseguramiento de diversas dosis de vegetal verde con características compatibles con el narcótico conocido como marihuana, consideradas como indicios dentro de las investigaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador especializado en narcomenudeo, quien en el plazo legal correspondiente determinará su situación jurídica.

En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron asegurados por la autoridad ministerial y bajo resguardo de la corporación correspondiente, mientras continúan las indagatorias para establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos y deslindar responsabilidades