Cateos en García dejan 13 detenidos y aseguramiento de droga

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes

Un total de trece personas detenidas, entre ellas una mujer, así como el aseguramiento de 17 vehículos y diversas cantidades de marihuana, fue el resultado de un operativo coordinado en el que se ejecutaron seis cateos en distintos puntos del municipio de García.

De acuerdo con la información oficial, en las acciones participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo de narcomenudeo, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como parte de una estrategia conjunta contra delitos de alto impacto.

Las autoridades detallaron que, de los seis inmuebles intervenidos, cinco arrojaron resultados positivos. Todos los cateos se realizaron en casas habitación ubicadas en fraccionamientos residenciales de la zona de Dominio Cumbres, dentro de un perímetro aproximado de cinco kilómetros.

Entre los puntos intervenidos se encuentran dos domicilios en el residencial Samsara, en el sector Bellini y Musseta, específicamente en viviendas marcadas con los números 125 y 135, sobre las calles Jacopo y Rodolfo. Asimismo, se efectuaron dos cateos más en el fraccionamiento Altrysa, sector Monet, en inmuebles ubicados en las calles Dalí 125 y Renoir 132.

Otro cateo tuvo lugar en el residencial Toscana, en un domicilio de la calle Vía Toscana número 280.

Durante el operativo, además de las detenciones, se aseguraron nueve vehículos tipo sedán y ocho motocicletas, presuntamente vinculados a actividades ilícitas, así como hierba verde con características propias de la marihuana.

Las autoridades señalaron que estas acciones derivan de una carpeta de investigación en curso, relacionada con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La participación de fuerzas federales, como el Ejército y la Guardia Nacional, responde a la necesidad de reforzar la seguridad en operativos de este tipo, especialmente en investigaciones vinculadas con delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de armas.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.