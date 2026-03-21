Cateos en Cerralvo dejan detenidos y aseguramientos por extorsión

De acuerdo con las autoridades, varios de los cateos resultaron positivos, principalmente en domicilios ubicados en las calles Mina, Zaragozay Federico Santis.

Un operativo conjunto encabezado por la Fiscalia General de Justicia del Estado de Nuevo Leon consiguió la ejecución de 10 cateos simultáneos en el municipio de Cerralvo, como parte de una estrategia contra delitos de extorsión y privación de la libertad.

Las acciones fueron realizadas por agentes ministeriales en coordinación con Fuerza Civil, Guardia Nacional, el Ejercito Mexicano y la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana.

De acuerdo con las autoridades, varios de los cateos resultaron positivos, principalmente en domicilios ubicados en las calles Mina, Zaragozay Federico Santis.

Durante el operativo fueron detenidas cuatro personas: Luciano “N”, considerado objetivo prioritario, así como Valeria “N”, Antonio “N” y un hombre identificado como Abi “N”.

Además, se aseguraron cartuchos de armas de alto poder, cargadores, equipo táctico con insignias de un grupo delictivo y diversas sustancias ilícitas.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.