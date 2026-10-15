Cateo por presunta distribución de drogas en Santa Catarina

La Fiscalía de Nuevo León cateó una vivienda en Santa Cecilia Residencial, en Santa Catarina, por una investigación sobre presunta distribución de narcóticos.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Santa Cecilia Residencial, en el municipio de Santa Catarina, como parte de una investigación relacionada con la presunta distribución de narcóticos en el sector.

La diligencia comenzó alrededor de las 09:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Halcón, marcada con el número 702, hasta donde se movilizaron agentes ministeriales para intervenir el inmueble.

Durante el operativo, las autoridades contaron con el apoyo de binomios caninos, que ingresaron al domicilio como parte de las labores de búsqueda de posibles indicios relacionados con la investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León no ha informado oficialmente sobre los resultados del cateo, el posible aseguramiento de sustancias ilícitas o la detención de personas, por lo que se espera que se den a conocer más detalles conforme avance la indagatoria.