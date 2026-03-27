Cateo por narcomenudeo deja tres detenidos en Apodaca

El hecho se efectuó en una casa habitación sobre la calle Moisés Sáenz Garza, en la colonia Mezquital, donde participaron detectives de la AEI.

Tres hombres fueron detenidos durante el cumplimiento de una orden de cateo por delitos contra la salud, ejecutada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en un inmueble ubicado en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la autoridad, la diligencia judicial se llevó a cabo el 25 de marzo de 2026, como parte de una carpeta de investigación relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo.

¿Dónde se realizó el cateo en Apodaca?

La intervención fue encabezada por un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto.

El cateo se efectuó en una casa habitación sobre la calle Moisés Sáenz Garza, en la colonia Mezquital, donde participaron detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, binomios caninos K9, peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como corporaciones de seguridad.

Detienen a tres hombres durante operativo

Durante la diligencia fueron detenidos tres masculinos adultos, identificados como Humberto “N”, Ángel “N” y Alfredo “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica conforme a derecho.

¿Qué aseguraron las autoridades?

Como resultado del operativo, se logró el aseguramiento de dosis de vegetal verde seco con características de marihuana, así como cigarros artesanales elaborados con la misma sustancia.

Además, se localizaron dosis de una sustancia blanca sólida similar al cristal.

En el lugar también fueron asegurados objetos presuntamente relacionados con narcomenudeo, entre ellos una báscula digital, dinero en efectivo y bolsas plásticas.

Inmueble queda bajo resguardo

El inmueble quedó asegurado por el Ministerio Público especializado, con resguardo a cargo de la corporación correspondiente, mientras continúan las investigaciones.